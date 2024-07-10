РПН проверит воздух из-за пожара на складе вторсырья в Волгограде

10 июля Роспотребнадзор Волгоградской области взял пробы воздуха из-за пожара на ООО «Юг-Вторсырье». Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, на место ЧП в Краснооктябрьском районе выехали специалисты аккредитованной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии».
— Организовано проведение исследований атмосферного воздуха в зоне влияния пожара на территории жилой застройки. Осуществлен выезд для отбора проб с целью исследования на содержание веществ, характерных для процессов горения, — уточнили в надзорном ведомстве.
Информацию опубликуют позже. Жителей просят не открывать окна, в случае необходимости использовать респираторы, марлевые маски, избегать долгого пребывания на улице при задымлении.