Скандал в самарском вузе прокомментировала Екатерина Мизулина

В одном из вузов Самары на вручении дипломов произошел скандал. Выпускница Самарского университета государственного управления «Международный институт рынка» о сцены заявила, что педагоги ее травили. На эту ситуацию обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и опубликовала видео с речью девушки в своем Telegram-канале.