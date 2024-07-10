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Скандал в самарском вузе прокомментировала Екатерина Мизулина

Глава Лиги безопасного интернета обратила внимание на скандал в одном из вузов Самары.

Источник: Комсомольская правда

В одном из вузов Самары на вручении дипломов произошел скандал. Выпускница Самарского университета государственного управления «Международный институт рынка» о сцены заявила, что педагоги ее травили. На эту ситуацию обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и опубликовала видео с речью девушки в своем Telegram-канале.

— Свою речь она закончить не смогла, ее прервали, — отметила Екатерина Мизулина.

На видео выпускница называет конкретные имена преподавателей и говорит о своих обидах на них. Затем на сцену поднялась еще одна выпускница, которая, напротив, поблагодарила педагогов.

образование
скандалы