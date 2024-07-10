Скандал в самарском вузе прокомментировала Екатерина Мизулина

В одном из вузов Самары на вручении дипломов произошел скандал. Выпускница Самарского университета государственного управления «Международный институт рынка» о сцены заявила, что педагоги ее травили. На эту ситуацию обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и опубликовала видео с речью девушки в своем Telegram-канале.
— Свою речь она закончить не смогла, ее прервали, — отметила Екатерина Мизулина.
На видео выпускница называет конкретные имена преподавателей и говорит о своих обидах на них. Затем на сцену поднялась еще одна выпускница, которая, напротив, поблагодарила педагогов.