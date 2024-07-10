На фестивале ПАРИ ФЕСТ в Нижнем Новгороде выступят ATL, Ваня Дмитриенко и другие

Нижегородский фестиваль ПАРИ ФЕСТ, назначенный на 24 августа, объявил вторую волну выступающих артистов. К лайнапу присоединились Ваня Дмитриенко, ATL, Антоха МС, Biicla, Lovanda, Polovinka, Пика, Monoplay, Isentie (RML) и DJ Chensky.
Ранее стало известно, что свои программы на фестивале представят Therr Maitz, PHARAOH, Uma2rman с симфоническим оркестром, BUSHIDO ZHO, Кассета, НЕДРЫ, THE DAWLESS, Станция метро Горьковская, LAVBLAST и Kazak.
ПАРИ ФЕСТ пройдет в двух местах. Одно из них — «Стрелка», точка слияния Оки и Волги. Второе — стадион «Нижний Новгород», значимая для нижегородцев спортивная площадка.
На фестивале будут возведены четыре музыкальные сцены: STADIUM с хедлайнерами Therr Maitz во главе с Антоном Беляевым и Uma2rman, главная STRELKA MAIN STAGE, на которой выступят хип-хоп-артисты, панорамная CIRCLE STAGE для электронных исполнителей и экспериментальная BEAM STAGE с баттлами и андерграундными коллективами.
Гостей также ждут широкая спортивная программа, масштабное авиашоу в честь 120-летия со дня рождения летчика-испытателя Валерия Чкалова, арт-инсталляции и фудкорт-зоны с локальными гастрономическими проектами.