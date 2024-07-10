На фестивале ПАРИ ФЕСТ в Нижнем Новгороде выступят ATL, Ваня Дмитриенко и другие

На фестивале будут возведены четыре музыкальные сцены: STADIUM с хедлайнерами Therr Maitz во главе с Антоном Беляевым и Uma2rman, главная STRELKA MAIN STAGE, на которой выступят хип-хоп-артисты, панорамная CIRCLE STAGE для электронных исполнителей и экспериментальная BEAM STAGE с баттлами и андерграундными коллективами.