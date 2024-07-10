Исторические перила Комсомольского моста заменят на аналоги

Сегодня на заседании архитектурно-градостроительного комитета Горсовета обсудили ремонт двух мостов. Напомним, что мост у Телецентра (имени 60 лет ВЛКСМ) планируют закрыть до конца этого года, а Комсомольский — в октябре 2025. При этом последний будет полностью закрыт для движения как минимум на несколько месяцев.