Уфимцы получили фейковые квитанции на воду с угрожающим текстом

На бланке, который обозначен как извещение за июль 2024 года, первым делом бросается в глаза счет на 2400 рублей за горячую и холодною воду вместе с водоотведением. Текст бланка заглавными буквами гласит, что в квартире нужно срочно провести метрологическую поверку счетчиков, срок которой очень скоро заканчивается. И чуть менее жирный текст призывает к необходимости согласовать дату и время процедуры. И все эти пугающие объявления отвлекают от главного факта: бланк является рекламным. Одно из доказательств — отсутствие персональных данных на так называемом извещении. Уфимцы негативно высказываются о рекламе.