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Уфимцы получили фейковые квитанции на воду с угрожающим текстом

Уфимцы получили фейковые квитанции на оплату воды и, как оказалось, не первый раз. Некая компания «ЖилСервис г. Уфа» с 2023 года регулярно рассылает сомнительные рекламные материалы горожанам. С одним из них ознакомился ГорОбзор.ру.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

На бланке, который обозначен как извещение за июль 2024 года, первым делом бросается в глаза счет на 2400 рублей за горячую и холодною воду вместе с водоотведением. Текст бланка заглавными буквами гласит, что в квартире нужно срочно провести метрологическую поверку счетчиков, срок которой очень скоро заканчивается. И чуть менее жирный текст призывает к необходимости согласовать дату и время процедуры. И все эти пугающие объявления отвлекают от главного факта: бланк является рекламным. Одно из доказательств — отсутствие персональных данных на так называемом извещении. Уфимцы негативно высказываются о рекламе.

«Поверку одного счетчика делают за 1360 ₽, совсем уже опухли! Обычная поверка стоит не больше 350−500 рублей», — пишет уфимка.

«Подкидывают рекламу в виде какого-то липового извещения. Таким образом вводят в замешательство», — поддерживает другой пользователь.

«Мошенники? Стыд и срам обманывать пенсионеров!».

«Кидалово. Разводят пожилых людей».

«Отвратная конторка, пытающаяся обманывать людей».

Добавим, что аналогичные бланки — менялись лишь названия городов — получали жители Оренбурга, Екатеринбурга, Калининграда, Рязани. Жители России просят запретить рекламу подобного рода, чтобы частные компании не могли имитировать квитанции официальных государственных операторов.

ЖКХ