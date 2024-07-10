Уфимцы получили фейковые квитанции на воду с угрожающим текстом

На бланке, который обозначен как извещение за июль 2024 года, первым делом бросается в глаза счет на 2400 рублей за горячую и холодною воду вместе с водоотведением. Текст бланка заглавными буквами гласит, что в квартире нужно срочно провести метрологическую поверку счетчиков, срок которой очень скоро заканчивается. И чуть менее жирный текст призывает к необходимости согласовать дату и время процедуры. И все эти пугающие объявления отвлекают от главного факта: бланк является рекламным. Одно из доказательств — отсутствие персональных данных на так называемом извещении. Уфимцы негативно высказываются о рекламе.
«Поверку одного счетчика делают за 1360 ₽, совсем уже опухли! Обычная поверка стоит не больше 350−500 рублей», — пишет уфимка.
«Подкидывают рекламу в виде какого-то липового извещения. Таким образом вводят в замешательство», — поддерживает другой пользователь.
«Мошенники? Стыд и срам обманывать пенсионеров!».
«Кидалово. Разводят пожилых людей».
«Отвратная конторка, пытающаяся обманывать людей».
Добавим, что аналогичные бланки — менялись лишь названия городов — получали жители Оренбурга, Екатеринбурга, Калининграда, Рязани. Жители России просят запретить рекламу подобного рода, чтобы частные компании не могли имитировать квитанции официальных государственных операторов.