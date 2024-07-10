Асфальт и головы горожан «плавятся»: Что говорят продавцы, водители и прохожие про ростовское пекло

— Сегодня я только водой. А обычно я с собой еще беру портативный вентилятор, который купила на маркетплейсе за 200 рублей. Он мне очень помогает, особенно в автобусе. Посмотрев на его полезность, такой же купили и все мои друзья, — рассказала Анастасия.