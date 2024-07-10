Асфальт и головы горожан «плавятся»: Что говорят продавцы, водители и прохожие про ростовское пекло

В Ростове последние дни воцарилась поистине неимоверная жара — один температурный рекорд сменяется другим, а асфальт и головы горожан «плавятся».
Изнемогающие от 40-градусной жары горожане, рассказали «КП — Ростов-на-Дону», как они переносят зной.
«ЕСЛИ НЕТ ВЕТРА, СОВСЕМ ТЯЖЕЛО».
Многие ростовчане во время пекла стараются как можно реже выходить на улицу и быть под кондиционером. Но, к сожалению, так получается далеко не у всех. Особенно тяжко приходится тем, кто работает весь день на открытом воздухе.
Например, работники Центрального рынка вынуждены торговать в любую погоду — аренду-то надо платить за свою точку. А она, признаются работники, немалая.
Одна из продавщиц, что работает у входа в районе Соборной площади считает, что у нее очень даже неплохие условия труда, если сравнивать их с коллегами, у которых точки под навесом. Чтобы спастись от жары, старается побольше пить воды и сделала ветер из газеты.
— Нам еще повезло — есть ветерочек. А внутри рынка — просто финская сауна, — призналась женщина.
ОБЛИВАНИЕ И РАСТИРКИ.
Решил проверить сам. И как только попал внутрь сразу понял, о чем говорила женщина: температура — выше, сверху — жар от крыши и ветра спасительного больше нет.
— У нас вентилятора нет. Но как раз сзади нашего ряда открыты двери и оттуда нет-нет и подует свежий воздух. Закрыть точку и уйти в отпуск не можем: аренду надо платить постоянно, — рассказала Александра, уже более 15 лет торгующая на рынке.
По ее словам, помогает спастись от жары только обильное питье. С ней согласились и ее коллеги, торгующие по соседству.
Чтобы уберечь голову от палящего солнца, ростовчане используют подручные средства. Дмитрий Кутепов.
А вот другая работница рынка рассказала, что помогает еще и обливание, а также растирка водой.
— Но все равно очень тяжело переносить такие температурные максимумы.
КТО ПОД ЗОНТИКОМ, КТО ПОД ГАЗЕТКОЙ.
Пройдясь по Ростову, первое что бросается в глаза — все стараются идти в тени, а главный атрибут в руках — бутылочка.
— Сегодня я только водой. А обычно я с собой еще беру портативный вентилятор, который купила на маркетплейсе за 200 рублей. Он мне очень помогает, особенно в автобусе. Посмотрев на его полезность, такой же купили и все мои друзья, — рассказала Анастасия.
При этом некоторые укрывают голову зонтиком. А один из ростовчан решил спасти голову от солнца газеткой.
— Чтобы не было так жарко, стараюсь быстрее ехать на электросамокате. Тогда ветер обдувает, — рассказал о своем способе Даниил.
А вот водитель автобуса Александр на условия труда не жалуется — у него кондиционер:
— Мне повезло, в машине хороший кондиционер. Хоть через окно и попадают палящие лучи, но это намного лучше, чем тем, кому приходится работать на улице.