Первый фестиваль парусного спорта состоится в Иркутском районе

— К участию в соревнованиях допускаются в классе «Яркат» экипажи, состоящие из не более двух человек (без инвалидности — только в исключительных случаях, по решению судейской коллегии). В моно-классе «Радиоуправляемые яхты» также допускается не более двух человек, — рассказывают в министерстве.