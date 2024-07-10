Первый фестиваль парусного спорта состоится в Иркутском районе

В поселке Новая Разводная Иркутского района с 16 по 18 августа пройдет областной фестиваль по парусному спорту. Участниками станут люди с ограниченными возможностями. Данное событие будет проходить впервые в Иркутской области. В фестивале будут состязаться люди, достигшие 18-летнего возраста с диагнозом «поражение опорно-двигательного аппарата». Об этом КП-Иркутск сообщили в министерстве спорта Иркутской области.
— К участию в соревнованиях допускаются в классе «Яркат» экипажи, состоящие из не более двух человек (без инвалидности — только в исключительных случаях, по решению судейской коллегии). В моно-классе «Радиоуправляемые яхты» также допускается не более двух человек, — рассказывают в министерстве.
Каждый участник может быть заявлен только в одном классе. Подать заявку на фестиваль можно в региональную организацию до 15 июля 2024 года.