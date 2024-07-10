«Мы стали городом выходного дня москвичей»: В Петербург стали чаще возвращаться туристы

У классического Петербурга с дворцами, парками и мостами появился конкурент. В городе все большей популярностью пользуется проект «новая туристская география», которые объединяет альтернативные музеи, общественные и гастрономические пространства. Об SPB.KP.RU рассказала ВРИО председателя комитета по развитию туризма Нана Гвичия. В «новую географию» объединили точки на карте города, которым пользуются горожане вроде музея железных дорог, Василеостровского рынка или пространства Севкабель.
— Изначально в этом проекте было около тридцати объектов, а теперь около двухсот двадцати, — сообщила Гвичия. — Туристы с интересом слушают экскурсии об истории эти мест. Хотя изначально объекты пользовались популярностью именно у горожан.
Отход от классических маршрутов помогает возвращать туристов в город снова и снова, так как всегда найдется, что нового посмотреть и посетить.
— В прошлом году процент возвращающихся туристов вырос почти на десять процентов. Это хороший показатель. Мы стали городом выходного дня для москвичей, — отметила Нана Гвичия.
КУРОРТНЫЙ СБОР ВЫВЕЛ ОТЕЛИ ИЗ ТЕНИ.
В комитете по развитию туризма отметили, что гости города спокойно отнеслись к курортному сбору. С 1 апреля туристы должны платить по 100 рублей за каждый день, проведенный нашем прекрасном городе. А вот штрафы за неоплату сбора неожиданно добавили петербургу отелей. После того, как появилась ответственность за неоплату, сотни небольших гостиниц вышли из тени и зарегистрировались.
— Мы не первый регион, который участвует в этом эксперименте, — говорит Нана Гвичия. — Мы видим, что туристы относятся спокойно к сбору, никаких негативных реакций нет. С другой стороны, эти меры помогли выявить скрытый сектор гостиничной отрасли. У нас было около 1200 мест размещения. После появления штрафов, в реестр записались еще 250 юридически лиц.
Как ранее рассказывал SPB.KP.RU, за три месяца действия курортного сбора город собрал 130 млн рублей. Эти деньги пойдут на восстановление пляжей в Курортном районе «Ласковый» и «Дюны», а так же ремонт московских ворот.
КИТАЙЦЫ ВЕРНУЛИСЬ В ПЕТЕРУРГ.
Еще одна неотъемлемая часть туристического облика Петербурга — китайские туристы. До пандемии по центру города ходили шумные толпы гостей из Поднебесной. Постепенно этот турпоток восстанавливается. В этом году в Северную столицу приехало на 10% больше китайцев, чем в прошлом.
— Мы надеемся, на увеличение годового потока на 10−15%. — говорит Нана Гвичия. — Важно, что Россия попала в число стран, рекомендованных к посещению гражданами КНР. Кроме групповых туристов к нам едут и индивидуальные, которые получают электронную визу. Это совсем другие туристы, более обеспеченные. Им интересны не только классические места: дворцы, парки, но и другие объекты, они активно путешествуют по «серебряному ожерелью».
Кроме того, в комитете по развитию туризма отмечают рост турпотока из Ирана, Индии, Аргентины и даже Европы, для европейцев по прежнему действует упрощенный порядок получения визы.