«Мы стали городом выходного дня москвичей»: В Петербург стали чаще возвращаться туристы

— Мы надеемся, на увеличение годового потока на 10−15%. — говорит Нана Гвичия. — Важно, что Россия попала в число стран, рекомендованных к посещению гражданами КНР. Кроме групповых туристов к нам едут и индивидуальные, которые получают электронную визу. Это совсем другие туристы, более обеспеченные. Им интересны не только классические места: дворцы, парки, но и другие объекты, они активно путешествуют по «серебряному ожерелью».