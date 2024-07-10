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Новый стадион «Факел» в Воронеже проверяет комиссия

С 10 июля началась приемка стадиона «Факел» к официальному открытию.

С 10 июля началась приемка стадиона «Факел» к официальному открытию. Специальная комиссия принимает футбольную арену, чтобы начать на ней новый спортивный сезон. О продолжении лицензирования до середины июля рассказал «Матч ТВ» генеральный директор воронежского клуба Роман Асхабадзе:

— С сегодняшнего дня начинается инспектирование нового стадиона. Оно будет длиться несколько дней. Завершится 15—16 июля. Первый матч на стадионе на улице Писателя Маршака должен состояться 27 июля, когда «Факел» сыграет с «Акроном» во втором туре.

Раннее «МК в Воронеже» сообщал, что посещение домашних матчей «огнеопасных» обойдется болельщикам дороже, чем в предыдущие сезоны. Причина — новый домашний стадион на улице Маршака, который вмещает всего 10 тысяч зрителей. Теперь цена самых дешевых билетов на Северную и Южную трибуны составит 600−750 рублей, а Восточная трибуна примет болельщиков, заплативших от 800 до 1100 рублей. В целом, стоимость билетов возросла в два раза.