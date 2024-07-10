Новый стадион «Факел» в Воронеже проверяет комиссия

Раннее «МК в Воронеже» сообщал, что посещение домашних матчей «огнеопасных» обойдется болельщикам дороже, чем в предыдущие сезоны. Причина — новый домашний стадион на улице Маршака, который вмещает всего 10 тысяч зрителей. Теперь цена самых дешевых билетов на Северную и Южную трибуны составит 600−750 рублей, а Восточная трибуна примет болельщиков, заплативших от 800 до 1100 рублей. В целом, стоимость билетов возросла в два раза.