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В Самаре реорганизован спецкомбинат ритуальных услуг

Мэрия Самары реорганизовала спецкомбинат ритуальных услуг. Ранее организация работала в статусе муниципального предприятия (МП).

Теперь она стала муниципальным бюджетным учреждением (МБУ). Постановление чиновников опубликовано на сайте городской администрации.

Согласно документу, спецкомбинат реорганизован в соответствии с федеральным законом. Предполагается, что это повысит «эффективность использования муниципального имущества». Реорганизацию проведут за 25 тыс. руб. Деньги выделят из бюджета спецкомбината.

После реорганизации учреждение сохранит за собой полномочия органов МСУ по организации в городе ритуальных услуг. Его учредителем останется городская администрация.