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При строительстве альтернативных путей в Ростове планируют расширить дороги

Проспект Стачки в Ростове-на-Дону расширят и продлят до Левенцовки.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону «для создания альтернативных путей сообщения» планируют расширить участок проспекта Стачки и создать транспортные развязки. Об этом сообщили на заседании постоянной комиссии гордумы по транспортному обслуживанию населения.

Расширение проезжей части на Стачки предполагается от Зорге до Левенцовки, а развязки должны возвести на пересечениях с Зорге, Малиновского и Мастеровым. Власти считают, что подобное обновление позволит «снизить заторы и разгрузить улично-дорожную сеть в западной части города».

Указанный проект уже направили на государственную экспертизу. Заключение по итогам проверки «должны выдать в третьем квартале».

Также, по словам директора департамента автодорог Дениса Водопьянова, к этому моменту завершен проект строительства дороги на улице Жданова в Левенцовке. Кроме того, с июля по сентябрь 2024 года должны продумать размещение дорог на Еляна, Сталинградской, Назарько, Курсантов, Ткачева и на проспекте 9-го Мая.