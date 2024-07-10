При строительстве альтернативных путей в Ростове планируют расширить дороги

Также, по словам директора департамента автодорог Дениса Водопьянова, к этому моменту завершен проект строительства дороги на улице Жданова в Левенцовке. Кроме того, с июля по сентябрь 2024 года должны продумать размещение дорог на Еляна, Сталинградской, Назарько, Курсантов, Ткачева и на проспекте 9-го Мая.