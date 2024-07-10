При строительстве альтернативных путей в Ростове планируют расширить дороги

В Ростове-на-Дону «для создания альтернативных путей сообщения» планируют расширить участок проспекта Стачки и создать транспортные развязки. Об этом сообщили на заседании постоянной комиссии гордумы по транспортному обслуживанию населения.
Расширение проезжей части на Стачки предполагается от Зорге до Левенцовки, а развязки должны возвести на пересечениях с Зорге, Малиновского и Мастеровым. Власти считают, что подобное обновление позволит «снизить заторы и разгрузить улично-дорожную сеть в западной части города».
Указанный проект уже направили на государственную экспертизу. Заключение по итогам проверки «должны выдать в третьем квартале».
Также, по словам директора департамента автодорог Дениса Водопьянова, к этому моменту завершен проект строительства дороги на улице Жданова в Левенцовке. Кроме того, с июля по сентябрь 2024 года должны продумать размещение дорог на Еляна, Сталинградской, Назарько, Курсантов, Ткачева и на проспекте 9-го Мая.