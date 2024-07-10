За пять лет население Беларуси сократилось на 257 тыс. человек

В частности, численность женщин сократилась с 5062 тыс. в 2019-м до 4929,2 тыс. (53,8% населения), а мужчин — с 4351,5 тыс. до 4226,7 тыс. (46,2%). Такие данные приводит Белстат.
Снижается и население столицы. Если на начало 2020 года в Минске проживало 2020,6 тыс. человек, то на 1 января 2024-го — 1992,9 тыс.
В городах проживает 78,6% населения страны, а 21,4% — в сельской местности (для сравнения: в 2019 году соотношение составляло 67,6 и 32,4%, а в 2023-м — 77,5 и 22,5% соответственно).
Население Беларуси стареет. Средний возраст в целом вырос с 35,1 года в 1990-м и 37,3 года в 2000-м до 41,5 года. В том числе в городах средний возраст увеличился за это время с 32 и 35,1 года до 40,5, в сельской местности — с 41,3 и 42,1 года до 45,2 года соответственно.
Средний возраст белорусских женщин вырос с 39,5 года в 2000 году до 43,9 года, а мужчин — с 34,7 до 38,7 года.
Удельный вес детей в возрасте 0−17 лет уменьшился с 19,96% на 1 января 2022-го до 19,7% на 1 января текущего года, взрослых от 18 до 64 лет — с 64,08 до 63,1%, а пожилых людей в возрасте 65 лет и старше — вырос с 15,4 до 17,2%.
По данным переписи 2019 года, в стране насчитывалось 7990,7 тыс. белорусов, 707 тыс. русских, 287,7 тыс. поляков, 159,7 тыс. украинцев, 13,7 тыс. евреев, 9,4 тыс. армян и 8,4 тыс. татар.
Заметно вырос средний возраст вступления в первый брак: у женщин с 22,8 года в 2000 году до 26,5 года сейчас, у мужчин — с 25 до 28,8 года.
По статусу занятости 95,8% белорусов работают за заработную плату и только 4,25% — заняты с целью получения прибыли (ранее была другая классификация, например, в прошлом году 95,5% населения считались работающими по найму, а 4,5% — самозанятыми).