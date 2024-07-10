За пять лет население Беларуси сократилось на 257 тыс. человек

Население Беларуси стареет. Средний возраст в целом вырос с 35,1 года в 1990-м и 37,3 года в 2000-м до 41,5 года. В том числе в городах средний возраст увеличился за это время с 32 и 35,1 года до 40,5, в сельской местности — с 41,3 и 42,1 года до 45,2 года соответственно.