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В Свердловской области от клещей пострадали 24,6 тысячи жителей

На Урале клещи все чаще нападают на свердловчан.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области от клещей пострадали 24,6 тысячи жителей. Это на 19% больше, чем в аналогичный период 2023 года. Об этом сообщить в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

— В лабораториях исследовано 16 тысяч особей клещей. Возбудители клещевого энцефалита обнаружены в 1,2% проб, моноцитарного эрлихиоза — в 3,7%, гранулоцитарного анаплазмоза — в 0,85%. В 43,1% обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза, — рассказали в ведомстве.

Всего с подозрением на клещевой энцефалит были госпитализированы 128 человек. Из них диагноз подтвердился у 43 свердловчан. С клещевым боррелиозом в больницу отправились 308 человек. Он подтвердился у 92 человек.

На данный момент в Свердловской области проведены все запланированные обработки территорий от клещей. Уральцев призывают усилить меры профилактики клещевых покусов.

флора и фауна