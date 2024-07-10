В Свердловской области от клещей пострадали 24,6 тысячи жителей. Это на 19% больше, чем в аналогичный период 2023 года. Об этом сообщить в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
— В лабораториях исследовано 16 тысяч особей клещей. Возбудители клещевого энцефалита обнаружены в 1,2% проб, моноцитарного эрлихиоза — в 3,7%, гранулоцитарного анаплазмоза — в 0,85%. В 43,1% обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза, — рассказали в ведомстве.
Всего с подозрением на клещевой энцефалит были госпитализированы 128 человек. Из них диагноз подтвердился у 43 свердловчан. С клещевым боррелиозом в больницу отправились 308 человек. Он подтвердился у 92 человек.
На данный момент в Свердловской области проведены все запланированные обработки территорий от клещей. Уральцев призывают усилить меры профилактики клещевых покусов.