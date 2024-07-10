Такая жара, а душ не принять: В Кишинёве тысячи жителей Рышкановки остались на 3 дня без горячей воды

Тысячи жителей Рышкановки остались на 3 дня без горячей воды с 10 июля 2024.
О вынужденных отключениях сообщили в AO «Termoelectrica».
Так, с 10 июля до 17:00 12 июля горячей воды не будет в домах по следующим адресам:
— ул. А. Хыждеу, 49, 72.
— ул. Кагул, 8, 8/2.
— ул. Градинилор, 23, 23/1, 25, 56, 58, 69.
— ул. Г. Уреке, 30.
— ул. И. Ботезаторул, 17.
— ул. Ш. Георге, 29.
— ул. Т. Майореску, 13.
— ул. Чеукарь, 2, 4g, 6, 8, 10, 10/1, 12.
— ул. Соколень, 4, 6, 8.
— пер. Студенцилор, 2/2, 4/2, 6, 7/1, 7/2, 8, 9/1, 9/2, 10, 11/1, 11/2, 11/3, 12, 13/1, 13/2.
— ул. А. Сахаров, 10, 11/2, 11/3, 16.
— ул. Крынгулуй, 2, 3 ap.2, 3/1, 5 ap.3, 12.
— ул. Думитру Рышка, 20/1, 20/2.
— ул. Мачилор, 35.
— ул. Зимбрулуй, 10.
Источник: t.me/aifmd.