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Медведев: инженеры не должны зарабатывать меньше курьеров

Заместитель председателя Совета безопасности России, руководитель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев высказался по поводу того, что курьеры зарабатывают больше инженеров, назвав это «перекосом в рыночной системе».

Медведев на совещании по улучшению трудового законодательства отметил, что растущий спрос на работников в обслуживающей сфере становится проблемой, и государство должно задуматься о мерах регулирования этой ситуации. Он подчеркнул, что несмотря на важность «цифровой оболочки современной жизни», реальное производство никуда не ушло.

Если у нас будет осуществляться масштабный переток людей из реального сектора в этот [сферу обслуживания], для нас это может создать когда-нибудь реальные настоящие проблемы. Которые, кстати, мы сейчас вынуждены решать в ходе специальной военной операции. Когда нам не хватает работников, а курьеров с улицы или же тех, кто занимается частным извозом, мы, конечно, на заводы отправить не можем.

Дмитрий Медведев
зампред Совета безопасности России и руководитель партии «Единая Россия» (цитата по «Ведомостям»)

Согласно данным «Ведомостей», опубликованным в мае, прогнозируется, что к 2027 году среднемесячная начисленная зарплата россиян (до вычета НДФЛ, с учетом премий и надбавок) превысит 100 000 рублей. Это следует из сценарных условий прогноза социально-экономического развития России на период 2025—2027 годов.

Нина Лютикова

Медведев Дмитрий