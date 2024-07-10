Медведев: инженеры не должны зарабатывать меньше курьеров

Медведев на совещании по улучшению трудового законодательства отметил, что растущий спрос на работников в обслуживающей сфере становится проблемой, и государство должно задуматься о мерах регулирования этой ситуации. Он подчеркнул, что несмотря на важность «цифровой оболочки современной жизни», реальное производство никуда не ушло.
Если у нас будет осуществляться масштабный переток людей из реального сектора в этот [сферу обслуживания], для нас это может создать когда-нибудь реальные настоящие проблемы. Которые, кстати, мы сейчас вынуждены решать в ходе специальной военной операции. Когда нам не хватает работников, а курьеров с улицы или же тех, кто занимается частным извозом, мы, конечно, на заводы отправить не можем.
Согласно данным «Ведомостей», опубликованным в мае, прогнозируется, что к 2027 году среднемесячная начисленная зарплата россиян (до вычета НДФЛ, с учетом премий и надбавок) превысит 100 000 рублей. Это следует из сценарных условий прогноза социально-экономического развития России на период 2025—2027 годов.
Нина Лютикова