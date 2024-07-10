Эмоциональные качели в отношениях: что это и как от них избавиться

Далеко не каждый может похвастаться навыком эффективно справляться со своими чувствами и выражать их конструктивно, поэтому некоторые люди устраивают американские горки другим и себе, отметила психолог. Кто-то искренне верит, что такие всплески смогут подогреть чувства партнера, и ведет себя соответствующе, чтобы внести в отношения больше эмоций и динамики. Для других характерны нездоровое детское поведение или проекция с прошлых отношений, где эмоциональные качели были нормой. Третьи используют их сознательно как технику манипуляции (прибегать к ней могут и мужчины, и женщины).