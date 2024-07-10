Свердловских льготников подключат к единой биометрической системе

Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.
Речь идет о расширении функционала единой социальной карты «Уралочка». В настоящее время действует мобильное приложение проекта и ведется работа над виртуализацией карты. Планируется, что это поможет упростить и ускорить процедуру ее оформления.
«В 2025 году запланировано внедрение системы биометрических данных, которая позволит продавать льготные билеты только с помощью единой социальной карты, без документа, удостоверяющего личность».
Напомним, недавний опрос показал, что только треть жителей Екатеринбурга согласились бы сдать свои биометрические данные.