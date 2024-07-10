Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Свердловских льготников подключат к единой биометрической системе

В Свердловской области льготников подключат к единой биометрической системе, которая позволит им приобретать билеты в транспорте без предъявления паспорта.

Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.

Речь идет о расширении функционала единой социальной карты «Уралочка». В настоящее время действует мобильное приложение проекта и ведется работа над виртуализацией карты. Планируется, что это поможет упростить и ускорить процедуру ее оформления.

«В 2025 году запланировано внедрение системы биометрических данных, которая позволит продавать льготные билеты только с помощью единой социальной карты, без документа, удостоверяющего личность».

рассказал Дмитрий Брусянин
заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области

Напомним, недавний опрос показал, что только треть жителей Екатеринбурга согласились бы сдать свои биометрические данные.