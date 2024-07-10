Умерла 103-летняя Надежда Строгонова, старейшая учительница Петербурга, почетный гражданин города и символ блокадного Ленинграда. Несмотря на свой преклонный возраст, она до конца своих дней участвовала в жизни Северной столицы и передавала свои знания детям. О кончине выдающегося педагога сообщили в пресс-службе Смольного.
— Наш город понес тяжелую утрату. Ушла из жизни Надежда Васильевна Строгонова. Выражаю глубокие соболезнования ее родным, близким, всем, кому она была дорога. Ее имя навсегда вписано в историю Петербурга, — сказал губернатор Александр Беглов.
Надежда Строгонова была легендой нашего города. За ее плечами был тяжелый опыт блокады. В те годы она спасла более 600 детей, умирающих от голода. А рассказы о войне, разбомбленной школе, погибших людях, невозможно было слушать без боли в сердце. Но этим же она вселяла в людей желание жить.
С подачи старейшего педагога, на здании, где во времена блокады разбомбили школу и погибли учителя, установили памятную табличку. Также по ее инициативе в Соляном переулке поставили памятник Блокадному учителю.
За годы своей жизни Надежда Строгонова получила немало наград. Среди них медали «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в ВОВ 1941—1945», «Ветеран труда», знак отличия «За заслуги перед Санкт-Петербургом» и другие.