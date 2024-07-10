Умерла 103-летняя Надежда Строгонова, старейшая учительница Петербурга

Надежда Строгонова была легендой нашего города. За ее плечами был тяжелый опыт блокады. В те годы она спасла более 600 детей, умирающих от голода. А рассказы о войне, разбомбленной школе, погибших людях, невозможно было слушать без боли в сердце. Но этим же она вселяла в людей желание жить.