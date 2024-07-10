ФСБ показала видео с моряком, которого ГУР склоняла к поджогу «Адмирала Кузнецова»

Крейсер совершил семь дальних походов, из которых в Средиземное море — шесть. В 2018 году флагман Северного флота отогнали в Мурманск и приступили к модернизации корабля. Работы должны были закончиться к 2022-му, но все еще продолжаются. Зимой 2019 года на крейсере во время ремонтных работ произошел пожар. Огонь не могли погасить почти сутки, погибли два человека, более десяти пострадали. Сейчас ремонт продолжается планово, несмотря на попытку теракта, сообщил источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе.