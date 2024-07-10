Дуа Липа стала самой популярной артисткой полугодия по версии Forbes

Аналитический бизнес-журнал Forbes USA опубликовал отчет о том, что случилось в музыкальной индустрии за первые шесть месяцев 2024 года. Оказалось, что самой популярной артисткой полугодия стала Дуа Липа: ее треки Houdini и Training Season чаще всего проигрывались на различных радиостанциях и попадали в чарты.