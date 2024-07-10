Из Челябинской области выслали мигрантов, отсидевших за тяжкие преступления

Только за прошедшие сутки из страны депортировали сразу троих мигрантов. В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области уточнили, что все они уже отбыли наказание за совершенные преступления.
Кроме того, в настоящее время еще два человека находятся в Центре временного содержания. Мигрантам оформляют документы на возвращение на родину. Всего в 2024 году из России выдворили 57 мигрантов.
В ведомстве добавили, что для всех высланных мигрантов действует запрет на въезд в страну для того, чтобы избежать повторных нарушений миграционного законодательства.