Назван срок спада аномальной жары в Крыму

В Крыму и других южных регионах России аномальная жара спадет к выходным, температура воздуха понизится на 5−7 градусов. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».
По информации синоптиков, небольшое похолодание ожидается благодаря ветру, а «на дожди надеяться пока не стоит».
В «Фобосе» предупредили, что до субботы сохранится испепеляющая жара. Это касается не только Симферополя, Феодосии, Ялты, Керчи, но и Донецка, Луганска, Анапы, Краснодара, Туапсе, Минеральных вод, Махачкалы, Дербента, Буденновска, Кочубея.
По данным синоптиков, средняя температура воздуха на Юге России на 5−8 градусов превышает климатическую норму. Самую высокую температуру зафиксировали в поселке Утта в Калмыкии — там 6 июля столбики термометров поднимались до 42,5 градуса.
Ранее сообщалось, что 8 июля в Крыму был зафиксирован абсолютный температурный рекорд, который составил 37,6 градуса Цельсия в тени. Этот показатель на 0,6 градуса превышает предыдущий рекорд 1996 года.