Назван срок спада аномальной жары в Крыму

В «Фобосе» предупредили, что до субботы сохранится испепеляющая жара. Это касается не только Симферополя, Феодосии, Ялты, Керчи, но и Донецка, Луганска, Анапы, Краснодара, Туапсе, Минеральных вод, Махачкалы, Дербента, Буденновска, Кочубея.