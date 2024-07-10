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Назван срок спада аномальной жары в Крыму

Жара в Крыму спадет к концу недели.

Сейчас в Ричмонде: +27° 5 м/с 84% 755 мм рт. ст. +27°
Источник: Комсомольская правда

В Крыму и других южных регионах России аномальная жара спадет к выходным, температура воздуха понизится на 5−7 градусов. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

По информации синоптиков, небольшое похолодание ожидается благодаря ветру, а «на дожди надеяться пока не стоит».

В «Фобосе» предупредили, что до субботы сохранится испепеляющая жара. Это касается не только Симферополя, Феодосии, Ялты, Керчи, но и Донецка, Луганска, Анапы, Краснодара, Туапсе, Минеральных вод, Махачкалы, Дербента, Буденновска, Кочубея.

По данным синоптиков, средняя температура воздуха на Юге России на 5−8 градусов превышает климатическую норму. Самую высокую температуру зафиксировали в поселке Утта в Калмыкии — там 6 июля столбики термометров поднимались до 42,5 градуса.

Ранее сообщалось, что 8 июля в Крыму был зафиксирован абсолютный температурный рекорд, который составил 37,6 градуса Цельсия в тени. Этот показатель на 0,6 градуса превышает предыдущий рекорд 1996 года.