Первый этап реконструкции Парка Горького в Москве завершат до конца года

«Сама центральная часть Парка Горького, конечно, требует нового взгляда, нового подхода и обновления, особенно это касается Пушкинской набережной, которая в настоящее время из себя представляет просто большую полосу асфальта. Конечно, это уже не соответствует нашим подходам, требованиям горожан, поэтому мы затеяли крупную реконструкцию, к которой шли несколько лет. Уверен, что Пушкинская набережная будет одной из самых любимых и самых популярных в городе — комфортная, уютная, насыщенная самыми разнообразными активностями. Работы ведутся активно, надеюсь, что до конца года эта работа будет выполнена», — сказал Собянин в ходе осмотра работ по комплексному благоустройству парка.
Он подчеркнул, что затем частями планируется реконструировать остальную территорию парка. В частности, специалисты проведут обновление прудов, тропиночной сети, создадут дополнительные спортивные активности в Нескучном саду. «Так что Парк Горького получит второе дыхание и будет еще более популярным в нашей стране и для москвичей», — отметил мэр.
Он подчеркнул, что в 2011 году именно с Парка Горького стартовала программа преображения столичных зеленых зон, и сегодня это место отдыха является самым популярным у горожан — ежегодно его посещают около 30 миллионов человек. «За это время мы добавили к Парку Горького еще территории Воробьевых гор, Воробьевской набережной, Крымской набережной, Нескучного сада. И, конечно, это одно из крупнейших в стране парковых пространств на сегодняшний день. Воробьевскую набережную мы в прошлом году закончили, Крымская набережная реконструирована уже давно и тоже стала очень популярной», — добавил он.
Как уточняется в материалах пресс-службы мэра и правительства столицы, на Пушкинской набережной планируется установить многофункциональные павильоны, в которых разместят творческие коворкинги, сувенирные лавки, игровые зоны для детей, кафе и рестораны. По форме единая линия павильонов будет напоминать «круизный лайнер» с подсветкой и верхними «палубами», на которых будут организованы смотровые площадки. А на Оливковом пляже создадут многоуровневую зону отдыха с шезлонгами.
Изменения произойдут и на Пионерском пруду, после окончания работ в теплое время года там можно будет купаться и загорать. На деревянном настиле вдоль берега появятся места отдыха, а для прогулок вдоль воды обустроят дорожку, предусмотрены и раздевалки с душевыми, и кафе с террасой.
Обновление Нескучного сада
В Нескучном саду планируется создать спортивный кластер со всесезонным павильоном, где разместится спортзал, зал для тренировок, кафе с террасой и другое. Рядом расположится прокат спортивного оборудования, столы для настольного тенниса, спортивные площадки. Предусмотрены также установка фонарей и малых архитектурных форм, устройство дорожек из гранитного отсева и цветников из многолетних культур. Завершить первый этап комплексного благоустройства Парка Горького планируется в 2024 году.