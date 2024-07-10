Первый этап реконструкции Парка Горького в Москве завершат до конца года

Он подчеркнул, что в 2011 году именно с Парка Горького стартовала программа преображения столичных зеленых зон, и сегодня это место отдыха является самым популярным у горожан — ежегодно его посещают около 30 миллионов человек. «За это время мы добавили к Парку Горького еще территории Воробьевых гор, Воробьевской набережной, Крымской набережной, Нескучного сада. И, конечно, это одно из крупнейших в стране парковых пространств на сегодняшний день. Воробьевскую набережную мы в прошлом году закончили, Крымская набережная реконструирована уже давно и тоже стала очень популярной», — добавил он.