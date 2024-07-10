Оранжевый уровень опасности из-за жары объявлен в Беларуси на 11 июля

В четверг будет переменная облачность и преимущественно без осадков. Лишь днем местами в западных районах пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ветер восточный, юго-восточный, ночью слабый, днем — 4−9 м/с, при грозах порывы усилятся до 14 м/с.



Температура воздуха ночью составит плюс 13−19 градусов, в западных районах — до плюс 21. Днем воздух прогреется до плюс 28−34 градусов, местами по юго-западу будет 35−36 градусов.