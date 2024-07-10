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Оранжевый уровень опасности из-за жары объявлен в Беларуси на 11 июля

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности из-за жары объявлен в Беларуси на 11 июля. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Ричмонде: +27° 5 м/с 84% 755 мм рт. ст. +27°
Источник: РИА "Новости"

В четверг будет переменная облачность и преимущественно без осадков. Лишь днем местами в западных районах пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ветер восточный, юго-восточный, ночью слабый, днем — 4−9 м/с, при грозах порывы усилятся до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 13−19 градусов, в западных районах — до плюс 21. Днем воздух прогреется до плюс 28−34 градусов, местами по юго-западу будет 35−36 градусов.