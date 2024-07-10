Очередь перед Крымским мостом увеличилась почти до 500 машин

По состоянию на 15.00 среды, 10 июля, в очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стояли 480 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».
«В очереди со стороны Керчи находится 480 транспортных средств», — говорится в сообщении.
Отмечается, что время ожидания составляет около двух часов. При этом в Краснодарском крае ситуация иная. Со стороны Тамани скоплений транспорта в настоящее время нет.
Напомним, в 12.00 со стороны Керчи стояли 110 машин. Спустя час их количество возросло до 325. В 14.00 перед мостом стояло уже 420 автомобилей. Очередей на Кубани все это время не было.