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Очередь перед Крымским мостом увеличилась почти до 500 машин

В очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стоят 480 авто.

Источник: Комсомольская правда

По состоянию на 15.00 среды, 10 июля, в очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стояли 480 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

«В очереди со стороны Керчи находится 480 транспортных средств», — говорится в сообщении.

Отмечается, что время ожидания составляет около двух часов. При этом в Краснодарском крае ситуация иная. Со стороны Тамани скоплений транспорта в настоящее время нет.

Напомним, в 12.00 со стороны Керчи стояли 110 машин. Спустя час их количество возросло до 325. В 14.00 перед мостом стояло уже 420 автомобилей. Очередей на Кубани все это время не было.