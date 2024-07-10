Роспотребнадзор забраковал воду на пляже в парке «Алые паруса» в Воронеже

Сотрудники управления Роспотребнадзора по Воронежской области отобрали на пробу воду из водоемов в местах массового отдыха горожан.
В итоге лабораторного исследования специалисты признали неудовлетворительным качество воды в водохранилище на пляже парка «Алые паруса» на улице ул. Арзамасская, 4 л. В пробах выявили превышение показателя химического потребления кислорода 1,4 раза (что говорит о степени загрязнения водоема), а также наличие плавающих примесей.
Врачи не рекомендуют купаться в этом месте. Сотрудники ведомства направили в мэрию письма о необходимости установки на пляже аншлагов о запрете купания.