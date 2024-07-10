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Роспотребнадзор забраковал воду на пляже в парке «Алые паруса» в Воронеже

Здесь установят запрещающие купание аншлаги.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники управления Роспотребнадзора по Воронежской области отобрали на пробу воду из водоемов в местах массового отдыха горожан.

В итоге лабораторного исследования специалисты признали неудовлетворительным качество воды в водохранилище на пляже парка «Алые паруса» на улице ул. Арзамасская, 4 л. В пробах выявили превышение показателя химического потребления кислорода 1,4 раза (что говорит о степени загрязнения водоема), а также наличие плавающих примесей.

Врачи не рекомендуют купаться в этом месте. Сотрудники ведомства направили в мэрию письма о необходимости установки на пляже аншлагов о запрете купания.

туризм и отдых