Роспотребнадзор забраковал воду на пляже в парке «Алые паруса» в Воронеже

В итоге лабораторного исследования специалисты признали неудовлетворительным качество воды в водохранилище на пляже парка «Алые паруса» на улице ул. Арзамасская, 4 л. В пробах выявили превышение показателя химического потребления кислорода 1,4 раза (что говорит о степени загрязнения водоема), а также наличие плавающих примесей.