Станцию «Чернышевская» собираются открыть в понедельник, 15 июля.

Станцию метро «Чернышевская» намерены открыть после реконструкции в понедельник, 15 июля. Официально объявляли о третьей декаде месяца.



Тот факт, что все службы нацелены на 15 июля, «Фонтанке» подтвердили несколько осведомленных источников. «Техническая готовность позволяет, заключение о соответствии тоже, разрешение на ввод ожидается на днях, — говорит один из них. — Да, действительно, план открыться 15 июля. Не исключены форс-мажоры, конечно, но сейчас цель — 15-е».



Напомним, во время последнего обхода губернатор Александр Беглов обещал, что станция «Чернышевская» откроется в третьей декаде июля. Однако там же, по словам собеседников «Фонтанки», он рекомендовал управиться к 15-му числу.



Ранее стало известно, что Ростехнадзор выдал на реконструкцию «Чернышевской» заключение о соответствии проектным решениям.