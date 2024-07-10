В парке Галицкого Делоникс королевский зацвел спустя 4 года «огненными» бутонами

Мадагаскарское растение украсили первые «огненные» бутоны.
Цветы на дереве распустились спустя 4 года ожидания. Информация об этом опубликована в официальном Телеграм-канале парка.
«Делоникс королевский распустил первые два цветка! И, судя по почкам, ещё несколько цветов мы увидим в ближайшее время», — говорится в сообщении.
Справка «НК»: Делоникс королевский принадлежит семейству бобовых. Листья растения похожи на папоротник, а его крупные бутоны имеют яркий оранжево-красный оттенок, из-за чего носят название цветы феникса. В тропиках дерево выращивают как декоративное. Родиной Делоникса являются сухие лиственные леса Мадагаскара. В дикой природе растение находилось под угрозой исчезновения. Позже дерево завезли в тропические и субтропические регионы по всему миру, где оно успешно культивировалось.