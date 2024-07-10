В парке Галицкого Делоникс королевский зацвел спустя 4 года «огненными» бутонами

Справка «НК»: Делоникс королевский принадлежит семейству бобовых. Листья растения похожи на папоротник, а его крупные бутоны имеют яркий оранжево-красный оттенок, из-за чего носят название цветы феникса. В тропиках дерево выращивают как декоративное. Родиной Делоникса являются сухие лиственные леса Мадагаскара. В дикой природе растение находилось под угрозой исчезновения. Позже дерево завезли в тропические и субтропические регионы по всему миру, где оно успешно культивировалось.