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В парке Галицкого Делоникс королевский зацвел спустя 4 года «огненными» бутонами

В парке Галицкого начал цвести Делоникс королевский.

Сейчас в Ричмонде: +27° 5 м/с 84% 755 мм рт. ст. +27°
Источник: Парк «Краснодар» — Telegram

Мадагаскарское растение украсили первые «огненные» бутоны.

Цветы на дереве распустились спустя 4 года ожидания. Информация об этом опубликована в официальном Телеграм-канале парка.

«Делоникс королевский распустил первые два цветка! И, судя по почкам, ещё несколько цветов мы увидим в ближайшее время», — говорится в сообщении.

Справка «НК»: Делоникс королевский принадлежит семейству бобовых. Листья растения похожи на папоротник, а его крупные бутоны имеют яркий оранжево-красный оттенок, из-за чего носят название цветы феникса. В тропиках дерево выращивают как декоративное. Родиной Делоникса являются сухие лиственные леса Мадагаскара. В дикой природе растение находилось под угрозой исчезновения. Позже дерево завезли в тропические и субтропические регионы по всему миру, где оно успешно культивировалось.