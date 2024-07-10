В Башкирии засняли еще один смерч

Отметим, что это уже 5 смерч в Башкирии в этом году. Нетипичные явления впервые были зарегистрированы 17 мая в Туймазах, затем трижды в Абзелиловском районе — 8, 18 и 23 июня. Второй смерч вырвал 20 электроопор и опрокинул два автомобиля, пострадало АЗС. Последний смерч сорвал крыши школы и домов. Глава администрации района даже обратился за помощью в восстановлении инфраструктуры к главе РБ.