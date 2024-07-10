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В Башкирии засняли еще один смерч

Очередная природная аномалия зарегистрирована в Кармаскалинском районе.

В Башкирии засняли еще один смерч. Очередная природная аномалия зарегистрирована в Кармаскалинском районе в деревне Орловка.

Как сообщают местные жители, ветровой вихрь засняли 9 июня. Напомним, в этот день по республике наблюдались обильные дожди и град. В Бурзянском районе в деревнях Байгазино и Новоусманово размыло дороги и затопило придомовые территории.

Отметим, что это уже 5 смерч в Башкирии в этом году. Нетипичные явления впервые были зарегистрированы 17 мая в Туймазах, затем трижды в Абзелиловском районе — 8, 18 и 23 июня. Второй смерч вырвал 20 электроопор и опрокинул два автомобиля, пострадало АЗС. Последний смерч сорвал крыши школы и домов. Глава администрации района даже обратился за помощью в восстановлении инфраструктуры к главе РБ.