Жители Краснодара жалуются на неработающие кондиционеры в трамваях

«Причем это касается не только нашего города, перебои наблюдаются сейчас по всей России. Понять, есть в транспорте кондиционер или нет, можно по специальному знаку “Снежинка” на борту», — рассказала руководитель пресс-службы МУП «КТТУ» Надежда Постовая.