Жители Краснодара жалуются на неработающие кондиционеры в трамваях. Об этом сообщили в муниципальном центре управления.
Ситуацию в общественном транспорте прокомментировали в МУП «КТТУ». Отмечается, что при сильной жаре система кондиционирования не всегда справляется с нагрузками.
«Причем это касается не только нашего города, перебои наблюдаются сейчас по всей России. Понять, есть в транспорте кондиционер или нет, можно по специальному знаку “Снежинка” на борту», — рассказала руководитель пресс-службы МУП «КТТУ» Надежда Постовая.
В МУП «КТТУ» ежедневно принимают сообщения на горячую линию. Транспорт, в котором не работает кондиционер, отправляют в депо. Специалисты, в свою очередь, выясняют причину и устраняют поломку. Затем транспорт продолжает работу.
Сообщить о неработающем кондиционера можно на горячую линию МКУ «ЦМДДТ» по номерам 8 (861)218−99−18, 8 (903)945−01−01. Информацию о неработающем кондиционере в транспорте МУП «КТТУ» принимают по номеру 8 (988)461−95−32 — только в мессенджере WhatsApp*). Уточняется, что необходимо указать укажите бортовой номер транспорта.
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