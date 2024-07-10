HiFi-стриминг Звук выяснил, какую музыку россияне включают на шашлыках

Вопрос о любимом музыканте для шашлыков поставил в тупик 38% опрошенных. Еще 16% подчеркнули, что предпочитают слушать музыку разных исполнителей, но больше половины из них (9%) отметили, что в этих плейлистах всегда появляется музыка Леонида Агутина. Также назывались такие имена, как ANNA ASTI, Михаил Круг, Александр Розенбаум, а также группы «Король и Шут», «Кино», «Руки Вверх!» и «Нэнси».