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В Черное море может вселиться микроводоросль — убийца мидий

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл — РИА Новости Крым. Ученые из Севастополя будут изучать зеленую микроводоросль Coccomyxa parasitica, которая вызывает болезни и в результате гибель двустворчатых моллюсков. Она уже захватывает российские моря и может угрожать черноморским мидиям и устрицам. Об этом сообщила старший научный сотрудник лаборатории экологической иммунологии гидробионтов ФИЦ ИнБЮМ, к.б.н. Элина Челебиева.

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«В России они становятся насущной проблемой для Японского и Белого морей, где наблюдается массовое поражение промысловых моллюсков — мидии, гребешка, анадары. Сообщается, что эти микроорганизмы вызывают поражения раковины и воспалительные процессы в мягких тканях, снижают продолжительность жизни моллюсков».

рассказала Челебиева

Цель ученых — изучить адаптационные механизмы этих водорослей и оценить, какую опасность они могут представлять для марикультурных хозяйств в Черном море.

«Это особенно тревожно для интенсивно развивающихся на полуострове марикультурных хозяйств, поскольку многие деликатесные виды привозят на местные фермы из регионов распространения паразитарной микроводоросли. Таким образом, вероятность занесения паразита в Черное море в настоящий момент высока», — подчеркнула специалист.

На данный момент в России не существует программ, нацеленных на выявление и изучение этого паразита. Ученые Института биологии южных морей получили на такие исследования грант Российского научного фонда.

Ранее в ФИЦ ИнБЮМ рассказали, с чем связано массовое появление медуз у побережья Крыма. По словам ученых, бороться с их сезонным «нашествием» возможно с помощью заградительных сетей, установленных на пляжах. Такая практика существует в местах, где водятся опасные для человека желеобразные.

экология