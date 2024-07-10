В Черное море может вселиться микроводоросль — убийца мидий

«В России они становятся насущной проблемой для Японского и Белого морей, где наблюдается массовое поражение промысловых моллюсков — мидии, гребешка, анадары. Сообщается, что эти микроорганизмы вызывают поражения раковины и воспалительные процессы в мягких тканях, снижают продолжительность жизни моллюсков».
Цель ученых — изучить адаптационные механизмы этих водорослей и оценить, какую опасность они могут представлять для марикультурных хозяйств в Черном море.
«Это особенно тревожно для интенсивно развивающихся на полуострове марикультурных хозяйств, поскольку многие деликатесные виды привозят на местные фермы из регионов распространения паразитарной микроводоросли. Таким образом, вероятность занесения паразита в Черное море в настоящий момент высока», — подчеркнула специалист.
На данный момент в России не существует программ, нацеленных на выявление и изучение этого паразита. Ученые Института биологии южных морей получили на такие исследования грант Российского научного фонда.
Ранее в ФИЦ ИнБЮМ рассказали, с чем связано массовое появление медуз у побережья Крыма. По словам ученых, бороться с их сезонным «нашествием» возможно с помощью заградительных сетей, установленных на пляжах. Такая практика существует в местах, где водятся опасные для человека желеобразные.