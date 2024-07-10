В Черное море может вселиться микроводоросль — убийца мидий

Ранее в ФИЦ ИнБЮМ рассказали, с чем связано массовое появление медуз у побережья Крыма. По словам ученых, бороться с их сезонным «нашествием» возможно с помощью заградительных сетей, установленных на пляжах. Такая практика существует в местах, где водятся опасные для человека желеобразные.