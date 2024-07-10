Чем опасна шаурма, рассказали в нижегородском Роспотребнадзоре

В Управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области рассказали, чем может быть опасна любимая многими шаурма.
При нарушении технологии приготовления, испорченных ингредиентах, несоблюдении личной гигиены сотрудниками точек продаж может привести к отравлениям, дизентерии и сальмонеллезу.
Так, может быть опасен соус, особенно в жаркую погоду, — в нем могут размножаться патогенные микроорганизмы. А неправильная подготовка и недостаточная термическая обработка курицы может привести к заболеванию сальмонеллезом.
В точках питания покупателям нужно обращать внимание на чистоту, наличие холодильника, а также централизованной или автономной системы водоснабжения и водоотведения. Шаурма должна быть приготовлено непосредственно перед продажей.