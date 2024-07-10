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Чем опасна шаурма, рассказали в нижегородском Роспотребнадзоре

Нижегородцев предупредили о том, какие заболевания могут возникнуть после употребления шаурмы.

Источник: Аргументы и факты

В Управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области рассказали, чем может быть опасна любимая многими шаурма.

При нарушении технологии приготовления, испорченных ингредиентах, несоблюдении личной гигиены сотрудниками точек продаж может привести к отравлениям, дизентерии и сальмонеллезу.

Так, может быть опасен соус, особенно в жаркую погоду, — в нем могут размножаться патогенные микроорганизмы. А неправильная подготовка и недостаточная термическая обработка курицы может привести к заболеванию сальмонеллезом.

В точках питания покупателям нужно обращать внимание на чистоту, наличие холодильника, а также централизованной или автономной системы водоснабжения и водоотведения. Шаурма должна быть приготовлено непосредственно перед продажей.