Петербуржцам напомнили, почему нельзя купаться в городских фонтанах

В Петербург вновь вернулось тепло, а значит многие люди захотят освежиться в воде. Некоторые могут выбрать для этого не самое подходящие место — фонтан. Специалисты напоминают, что такая «забава» может обернуться не только травмами, но и заражением опасными болезнями, например, вирусным гепатитом А, кишечными и ротавирусными инфекциями, тяжелыми аллергиями. Можно даже подцепить глистов, которые появляются в воде из-за животных. Об этом предупредили в пресс-службе «Водоканала».