Петербуржцам напомнили, почему нельзя купаться в городских фонтанах

В Петербург вновь вернулось тепло, а значит многие люди захотят освежиться в воде. Некоторые могут выбрать для этого не самое подходящие место — фонтан. Специалисты напоминают, что такая «забава» может обернуться не только травмами, но и заражением опасными болезнями, например, вирусным гепатитом А, кишечными и ротавирусными инфекциями, тяжелыми аллергиями. Можно даже подцепить глистов, которые появляются в воде из-за животных. Об этом предупредили в пресс-службе «Водоканала».
— Вода в фонтанах циркулирует по замкнутому кругу, поэтому по составу и требованиям относится к технической и не предназначена для питья. А так как чащи находятся на открытом пространстве, то в воду попадают насекомые, пыль и дожди. Кроме того, высокая температура способствует размножению микроорганизмов, — отметили в пресс-службе.
Специалисты также добавляют, что купание в фонтане часто ведет к поломке оборудования. Поэтому водную жемчужину приходится закрывать на ремонт.