В центре Ростова коммунальные службы потравили крыс и мышей

«Подрядными организациями проводятся систематические мероприятия по дератизации придомовых территорий и мусорных контейнеров. На этой неделе уничтожение грызунов проводилось на улице Суворова, 30/35, на площади 0,3 гектара, а также на улице Пушкинской, 215−217, на площади 0,3 гектара».