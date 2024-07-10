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В центре Ростова коммунальные службы потравили крыс и мышей

Ранее жители пожаловались на расплодившихся грызунов.

В центре Ростова коммунальные службы потравили крыс и мышей. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Ранее жители пожаловались на расплодившихся грызунов на улице Суворова. После того как новость разлетелась по соцсетям и попала в СМИ, коммунальные службы провели дератизационные мероприятия.

«Подрядными организациями проводятся систематические мероприятия по дератизации придомовых территорий и мусорных контейнеров. На этой неделе уничтожение грызунов проводилось на улице Суворова, 30/35, на площади 0,3 гектара, а также на улице Пушкинской, 215−217, на площади 0,3 гектара».