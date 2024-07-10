Ректор УрФУ назвал перспективные специальности: «Необходимы инженерные кадры»

«Потребность в высококвалифицированных кадрах будет, она все равно велика. Вы же не поручите решение сложной технической задачи выпускнику техникума, не поручите лечение своего любимого ребенка медсестре. И таких специальностей много».
Ректор считает мифом представление о том, что IT-специалисты могут обойтись без высшего образования: по его словам, в таком случае они могут быть успешны только на самом низком уровне. Он подчеркнул, что IT-компании сами идут в университет и инициируют программы с углубленным изучением информатики, чтобы получить квалифицированных сотрудников.
«То же самое касается инженерных кадров, особенно инженеров-конструкторов, инженеров-проектировщиков, инженеров-технологов. Они крайне необходимы, им предлагают высокие зарплаты, но их нужно готовить с первого и, может быть, до шестого курса», — сказал Кокшаров.
Бизнес уже сейчас активно сотрудничает с университетом, запуская собственные программы и организуя проектную работу. Кокшаров поддерживает и работу компаний со школами: по его мнению, бизнес может поддерживать инженерные классы, устраивать хакатоны и проектные смены.
«Сколько живу, столько слышу сетования, что в наши времена было лучше и деревья были зеленее. На самом деле все дети разные и получают разную подготовку. Очень многое зависит от уровня школы и наличия нормальных учителей, но это было и в советское время. Поэтому компании должны взаимодействовать не только с университетом, но и со школами», — отметил он.
Из свежих тенденций Кокшаров назвал рост интереса выпускников к физике и математике: средние баллы ЕГЭ по этим предметам оказались выше, чем раньше.
«Это значит, что инженерно-технические направления подготовки становятся более популярными у школьников», — заключил ректор Уральского университета.
«ФедералПресс» напоминает, что в этом году в УрФУ открыто почти 9500 бюджетных мест. Там запустили новые направления подготовки бакалавров и магистров.