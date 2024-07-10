Ректор УрФУ назвал перспективные специальности: «Необходимы инженерные кадры»

«Сколько живу, столько слышу сетования, что в наши времена было лучше и деревья были зеленее. На самом деле все дети разные и получают разную подготовку. Очень многое зависит от уровня школы и наличия нормальных учителей, но это было и в советское время. Поэтому компании должны взаимодействовать не только с университетом, но и со школами», — отметил он.