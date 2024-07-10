Один желтый код сменился на другой: В Молдове ожидаются ливни, грозы и ураганный ветер

«Жёлтый код»: сегодня ожидается нестабильная погода.
По прогнозам синоптиков, с 15:30 до 23:00 в стране ожидается нестабильная погода.
Возможны грозы, кратковременные дожди, местами сильные ливни с градом. Порывы ветра могут достигать 15−20 м/с.
Возможны грозы, кратковременные дожди, местами сильные ливни с градом.
«Жёлтый код»: сегодня ожидается нестабильная погода.
По прогнозам синоптиков, с 15:30 до 23:00 в стране ожидается нестабильная погода.
Возможны грозы, кратковременные дожди, местами сильные ливни с градом. Порывы ветра могут достигать 15−20 м/с.