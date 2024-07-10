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Один желтый код сменился на другой: В Молдове ожидаются ливни, грозы и ураганный ветер

Возможны грозы, кратковременные дожди, местами сильные ливни с градом.

Сейчас в Ричмонде: +27° 5 м/с 84% 755 мм рт. ст. +27°

«Жёлтый код»: сегодня ожидается нестабильная погода.

По прогнозам синоптиков, с 15:30 до 23:00 в стране ожидается нестабильная погода.

Возможны грозы, кратковременные дожди, местами сильные ливни с градом. Порывы ветра могут достигать 15−20 м/с.