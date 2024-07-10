Ричмонд
+27°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гроза ожидается в среду вечером в Самарской области

Местами по области возможен град.

Сейчас в Ричмонде: +27° 5 м/с 84% 755 мм рт. ст. +27°

Как сообщает ГУ МЧС по Самарской области со ссылкой на данные ФГБУ «Приволжское УГМС», вечером в среду, 10 июля, местами по области ожидается гроза, шквалистое усиление ветра до 16−21 м/с, возможен град. Объявлен желтый уровень погодной опасности. В ГУ МЧС по Самарской области рекомендуют жителям региона не выходить на улицу при ухудшении погодных условий. А если нет возможности переждать непогоду в помещении, то при сильном ветре следует держаться подальше от стен домов, с крыш которых ветер может сорвать шифер и другие кровельные материалы, напоминают спасатели.