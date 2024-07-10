Гроза ожидается в среду вечером в Самарской области

Как сообщает ГУ МЧС по Самарской области со ссылкой на данные ФГБУ «Приволжское УГМС», вечером в среду, 10 июля, местами по области ожидается гроза, шквалистое усиление ветра до 16−21 м/с, возможен град. Объявлен желтый уровень погодной опасности. В ГУ МЧС по Самарской области рекомендуют жителям региона не выходить на улицу при ухудшении погодных условий. А если нет возможности переждать непогоду в помещении, то при сильном ветре следует держаться подальше от стен домов, с крыш которых ветер может сорвать шифер и другие кровельные материалы, напоминают спасатели.