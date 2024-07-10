Игрища у Эрмитажа. Смотрите, как на Дворцовой идет подготовка к финалу Кубка России по пляжному волейболу

На Дворцовой площади полным ходом идет подготовка к финалу Кубка России по пляжному волейболу. Фотограф «Фонтанки» 10 июля прогулялся и запечатлел происходящее.
Соревнования в Северной столице пройдут с 11 по 14 июля. Общий призовой фонд Кубка России — 10 миллионов рублей.
У Эрмитажа будет расположен центральный корт. Остается только надеяться, что такое близкое расположение площадки к произведениям искусства, вдохновит спортсменов, а кому-то точно принесет победу. На Дворцовой сине-белые конструкции, за которыми пройдут соревнования, огорожены. Однако красный плакат около металлорамок говорит о том, что 11 и 12 июля для всех желающих вход свободный.
Остальные корты, где пройдет часть финальных соревнований, расположены в центре пляжного спорта «Динамо».