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В Воронеже 67-м году умер вице-президент федерации фехтования Юрий Шохин

В 1981 году Юрий Александрович стал двукратным победителем и серебряным призёром Кубка мира.

Источник: Управление физической культуры и спорта Воронежской области

Накануне на 67-м году ушёл из жизни мастер спорта СССР международного класса, вице-президент федерации фехтования Юрий Шохин, данные пресс-службы управления физической культуры и спорта.

В 1981 году Юрий Александрович стал двукратным победителем и серебряным призёром Кубка мира. С 2008 по 2022 год на должности руководителя спортивной школы олимпийского резерва № 14, внёс большой вклад в развитие воронежского фехтования.

«Управление физической культуры и спорта выражает глубокие соболезнования родным, близким и друзьям Юрия Александровича. Светлая память», — сочувственно пишут сотрудники ведомства.