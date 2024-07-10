В Воронеже 67-м году умер вице-президент федерации фехтования Юрий Шохин

В 1981 году Юрий Александрович стал двукратным победителем и серебряным призёром Кубка мира. С 2008 по 2022 год на должности руководителя спортивной школы олимпийского резерва № 14, внёс большой вклад в развитие воронежского фехтования.



«Управление физической культуры и спорта выражает глубокие соболезнования родным, близким и друзьям Юрия Александровича. Светлая память», — сочувственно пишут сотрудники ведомства.