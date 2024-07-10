В Воронеже 67-м году умер вице-президент федерации фехтования Юрий Шохин

Накануне на 67-м году ушёл из жизни мастер спорта СССР международного класса, вице-президент федерации фехтования Юрий Шохин, данные пресс-службы управления физической культуры и спорта.
В 1981 году Юрий Александрович стал двукратным победителем и серебряным призёром Кубка мира. С 2008 по 2022 год на должности руководителя спортивной школы олимпийского резерва № 14, внёс большой вклад в развитие воронежского фехтования.
«Управление физической культуры и спорта выражает глубокие соболезнования родным, близким и друзьям Юрия Александровича. Светлая память», — сочувственно пишут сотрудники ведомства.