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Заммэра Ракова: в Москве сильно вырос спрос на поступление в колледжи

В 2024 году число желающих поступить в столичные колледжи выросло в 1,4 раза по сравнению с прошлым годом, при этом среди девятиклассников спрос увеличился в 2,5 раза, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, за три недели приемной комиссии этого года абитуриенты подали уже более 65 тыс. заявлений.

Источник: РИА "Новости"

«Столичные колледжи становятся все более привлекательными для молодежи. Сейчас ребята более заинтересованы в том, чтобы получить практические знания и навыки в востребованной профессии с практически гарантированным трудоустройством к ведущим работодателям», — отметила Ракова.

Она также добавила, что чаще всего абитуриенты колледжей интересуются специальностями ИТ-сектора. В частности, спросом пользуются такие направления, как информационные системы и программирование. В области креативных индустрий абитуриенты чаще всего выбирают графический дизайн, кино и телепроизводство. Повышенный интерес отмечен к промышленности, например, высоким спросом пользуются эксплуатация БПЛА, мехатроника и робототехника.

Приемная кампания в столичные колледжи продлится до 15 августа. Абитуриенты могут подать заявление в электронном виде на портале mos.ru или сделать это в колледже с помощью экспертов приемной комиссии.

В 2023 году в российские колледжи и техникумы поступило 1,2 млн человек. Это на четверть больше, чем в 2019-м, когда в колледжи пришло рекордное количество выпускников 9-х и 11-х классов — 906 тыс. человек. В настоящее время в России насчитывается свыше 3,5 тыс. колледжей, в которых обучаются более 3,7 млн студентов почти по 500 профессиям.

образование