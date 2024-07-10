Заммэра Ракова: в Москве сильно вырос спрос на поступление в колледжи

В 2023 году в российские колледжи и техникумы поступило 1,2 млн человек. Это на четверть больше, чем в 2019-м, когда в колледжи пришло рекордное количество выпускников 9-х и 11-х классов — 906 тыс. человек. В настоящее время в России насчитывается свыше 3,5 тыс. колледжей, в которых обучаются более 3,7 млн студентов почти по 500 профессиям.