В РОЦИТ предсказали новые штрафы для Meta из-за новой модели подписки на сервисы

Последний случай касается новой модели подписки для Facebook и Instagram. Meta предлагает пользователям заплатить за отсутствие рекламы на платформе. Вопросы по модели подписки возникли у Европейского союза (ЕС), где был принят «Закон о цифровых рынках» (Digital Markets Act, DMA). В соответствии с этим законом корпорациям необходимо в том числе дать возможность пользователям отписываться от ключевых сервисов платформы так, чтобы во всех остальных отношениях у них были те же условия, что и у тех, кто подписался на такие сервисы.