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Минздрав России отменил регистрацию нескольких украинских препаратов

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Минздрав России отменил государственную регистрацию нескольких украинских лекарств, среди которых сироп от кашля Амброксол и Аллохол, применяемый при холецистите, при этом по данным препаратам есть аналоги, в том числе российские, соответствующая информация опубликована в государственном реестре лекарственных средств.

Источник: © РИА Новости

«Министерством здравоохранения РФ… принято решение об отмене государственной регистрации и исключении из государственного реестра лекарственных средств для медицинского применения лекарственного препарата Амброксол сироп», — говорится в сообщении.

Решение принято на основании подачи производителя ПАО «Борщаговский химико-фармацевтический завод» заявления об отмене регистрации.

Аналогичная информация также опубликована в отношении украинских препаратов Аллохол, который применяется при холецистите, и Аллопуринол, назначаемый при подагре.

При этом в государственном реестре лекарственных средств есть информация об аналогах данных препаратов, среди которых и российские лекарства.

медицина