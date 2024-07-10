Минздрав России отменил регистрацию нескольких украинских препаратов

«Министерством здравоохранения РФ… принято решение об отмене государственной регистрации и исключении из государственного реестра лекарственных средств для медицинского применения лекарственного препарата Амброксол сироп», — говорится в сообщении.
Решение принято на основании подачи производителя ПАО «Борщаговский химико-фармацевтический завод» заявления об отмене регистрации.
Аналогичная информация также опубликована в отношении украинских препаратов Аллохол, который применяется при холецистите, и Аллопуринол, назначаемый при подагре.
При этом в государственном реестре лекарственных средств есть информация об аналогах данных препаратов, среди которых и российские лекарства.