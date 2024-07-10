Минздрав России отменил регистрацию нескольких украинских препаратов

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Минздрав России отменил государственную регистрацию нескольких украинских лекарств, среди которых сироп от кашля Амброксол и Аллохол, применяемый при холецистите, при этом по данным препаратам есть аналоги, в том числе российские, соответствующая информация опубликована в государственном реестре лекарственных средств.