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Москвичи активно избавляются от старых пианино

Но чаще всего на утилизацию сдают бытовую технику.

Источник: Freepik

Более 15 тысяч заявок на вывоз ненужных вещей оставили москвичи за первые шесть месяцев 2024 года. Это превышает показатели прошлого года на 24%.

Как стало известно «МК», по итогам первого полугодия жители столицы чаще всего сдавали на утилизацию крупную бытовую технику. Так, на переработку отправили пять тысяч стиральных машин, 4,5 тысячи холодильников и более трех тысяч кухонных плит, электрических и газовых. Кроме того, по заявкам москвичей специалисты вывезли 83 пианино и даже шесть старых автомобилей.

Помимо вышеперечисленного, горожане избавлялись от старых дверей, оконных рам, чугунных и стальных ванн. 85% сдаваемых вещей отправятся на переработку и будут использованы повторно для выпуска новых предметов. Например, металлы, пластик, стекло и резину применяют в производстве автомобилей, сантехники, мебели, а также в сфере металлопроката. Дерево и ткани превращаются в обивочные и упаковочные материалы.