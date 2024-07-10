Москвичи активно избавляются от старых пианино

Как стало известно «МК», по итогам первого полугодия жители столицы чаще всего сдавали на утилизацию крупную бытовую технику. Так, на переработку отправили пять тысяч стиральных машин, 4,5 тысячи холодильников и более трех тысяч кухонных плит, электрических и газовых. Кроме того, по заявкам москвичей специалисты вывезли 83 пианино и даже шесть старых автомобилей.