В Астане открылись бесплатные тренировки по самообороне

«Бесплатные уличные оздоровительные тренировки по Адаптивной физической культуре (АФК), а также приемы самообороны для жителей и гостей столицы проходят с премиальными тренерами каждый вторник, четверг и субботу с 19:00 до 20:00», — указывается на официальном сайте акимата Астаны.