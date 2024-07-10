В Астане открылись бесплатные тренировки по самообороне

По информации акимата Астаны, бесплатные занятия проводят квалифицированные тренеры в столичном Триатлон-парке со 2 июля до 1 сентября.
«Бесплатные уличные оздоровительные тренировки по Адаптивной физической культуре (АФК), а также приемы самообороны для жителей и гостей столицы проходят с премиальными тренерами каждый вторник, четверг и субботу с 19:00 до 20:00», — указывается на официальном сайте акимата Астаны.
Триатлон-парк пользуется популярностью у горожан и расположен под мостом «Архар» вдоль реки Ишим.