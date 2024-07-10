Ричмонд
+28°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Астане открылись бесплатные тренировки по самообороне

Месяц бесплатных тренировок предоставили власти города жителям и гостям города в одном из городских парков столицы, сообщает Zakon.kz.

По информации акимата Астаны, бесплатные занятия проводят квалифицированные тренеры в столичном Триатлон-парке со 2 июля до 1 сентября.

«Бесплатные уличные оздоровительные тренировки по Адаптивной физической культуре (АФК), а также приемы самообороны для жителей и гостей столицы проходят с премиальными тренерами каждый вторник, четверг и субботу с 19:00 до 20:00», — указывается на официальном сайте акимата Астаны.

Триатлон-парк пользуется популярностью у горожан и расположен под мостом «Архар» вдоль реки Ишим.