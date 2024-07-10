На 77-м году жизни скончался участник The Oak Ridge Boys Джо Бонсалл

Группа добилась успеха еще до прихода Бонсалла. С ним в составе музыканты выпустили такие хиты, как Y"All Come Back Saloon (1977), Elvira (1981) и Bobby Sue (1982). Первая композиция также взяла «Грэмми» в категории «Лучшая кантри-песня в исполнении группы или дуэта».