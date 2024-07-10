Ричмонд
+28°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кишечную палочку нашли в продуктах и посуде в детсадах Байконыра

Кызылорда. 10 июля. КазТАГ — Кишечную палочку нашли в продуктах и посуде в детсадах Байконыра, сообщает пресс-служба прокуратуры Кызылординской области.

«В трех детских садах города Байконыр по результатам микробиологического исследования пищевых продуктов (посуда, хлебная доска, сырые овощи, домашняя лапша) выявлена группа кишечных палочек», — говорится в сообщении.

Похожий факт зарегистрирован в садике Сырдарьинского района.

Прокуроры докладывают о более 500 нарушений санитарно-эпидемиологических и противопожарных требований в детсадах. Садики Шиелийского района вовсе работали без санитарно-эпидемиологических заключений.

Тем временем, в двух садиках Жалагашского района печенье и сметана были с истекшим сроком годности.

В детских садах городов Кызылорды, Байконура, а также Сырдарьинского, Кармакшинского и Жалагашского районов оплачивались услуги за детей, которые фактически отсутствовали без уважительных причин (отсутствовали справки о болезни, заявление родителей), в результате чего из бюджета необоснованно выплачены средства в размере Т22 млн.

В Сырдарьинском районе установлены факты работы 11 воспитателей с поддельными дипломами.

«Материалы зарегистрированы в Книге учета заявлений, сообщений и направлены для производства расследований в ОП Сырдарьинского района», — сообщили прокуроры.