Кишечную палочку нашли в продуктах и посуде в детсадах Байконыра

«В трех детских садах города Байконыр по результатам микробиологического исследования пищевых продуктов (посуда, хлебная доска, сырые овощи, домашняя лапша) выявлена группа кишечных палочек», — говорится в сообщении.
Похожий факт зарегистрирован в садике Сырдарьинского района.
Прокуроры докладывают о более 500 нарушений санитарно-эпидемиологических и противопожарных требований в детсадах. Садики Шиелийского района вовсе работали без санитарно-эпидемиологических заключений.
Тем временем, в двух садиках Жалагашского района печенье и сметана были с истекшим сроком годности.
В детских садах городов Кызылорды, Байконура, а также Сырдарьинского, Кармакшинского и Жалагашского районов оплачивались услуги за детей, которые фактически отсутствовали без уважительных причин (отсутствовали справки о болезни, заявление родителей), в результате чего из бюджета необоснованно выплачены средства в размере Т22 млн.
В Сырдарьинском районе установлены факты работы 11 воспитателей с поддельными дипломами.
«Материалы зарегистрированы в Книге учета заявлений, сообщений и направлены для производства расследований в ОП Сырдарьинского района», — сообщили прокуроры.