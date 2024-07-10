Вред и польза корицы: как употребление этой специи может повлиять на здоровье

Кассия, или китайская корица, широко распространена в Китае и Юго-Восточной Азии. Она имеет более резкий вкус, а по цвету темно-коричневая. Кассия отличается толстой и твердой корой, что делает ее менее ломкой. Она дешевле цейлонской корицы, ниже по качеству и чаще используется в пищевой промышленности. Из-за этого ~кассию иногда называют ненастоящей корицей~, но с ботанической точки зрения это неверно — дерево, с которого ее получают, также принадлежит к роду cinnamomum.