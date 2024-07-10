Последние новости к вечеру 10 июля 2024 года

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест с главными новостями к вечеру 10 июля 2024 года.
ФСБ предотвратила теракт на крейсере «Адмирал Кузнецов»
ФСБ предотвратила теракты на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» и против военнослужащих Минобороны. Украинский агент «Олег» через мессенджер пытался склонить россиянина к теракту. Попытка была пресечена.
Блинкен: Дания и Нидерланды начали передачу F-16 Киеву
Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Дания и Нидерланды начали передавать Украине истребители F-16. Эти самолеты должны появиться в небе над Украиной летом.
Медведев указал на перекос в зарплатах инженеров и курьеров
Дмитрий Медведев заявил, что курьеры зарабатывают больше инженеров, назвав это «перекосом в рыночной системе». Он отметил проблему растущего спроса на работников в сфере услуг и необходимость государственного регулирования ситуации.
В Госдуме предложили признать Пугачеву иноагентом
Алексей Журавлев предложил признать Аллу Пугачеву иноагентом и лишить имущества за дискредитацию Вооруженных сил РФ и работу на западную пропаганду после её поста о попадании ракеты в детскую больницу в Киеве.
Программу семейной ипотеки продлили до 2030 года
Минфин продлил программу семейной ипотеки по ставке 6% до 2030 года. Программа распространяется на семьи с детьми до 6 лет и включает покупку квартир в новостройках или строительство индивидуальных домов.