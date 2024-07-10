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Вступительные экзамены в Узбекистане стартуют с 14 июля

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В этом году вступительные экзамены в высшие и профессиональные учебные заведения начнутся 14 июля. Они будут проводиться в две смены каждый день, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Согласно информации Минобразования, первая смена стартует в 08:00, вторая — в 15:00. Кандидатам необходимо прибыть в назначенное место не позднее, чем за полтора часа до начала.

Студенты, зарегистрировавшиеся онлайн для участия в испытаниях, получат «Разрешение абитуриента» через специальный портал.

Абитуриенты должны участвовать в испытаниях по указанному в разрешении адресу, в указанную дату и смену. Участие в тестировании в другом месте, в другой день или смену не допускается.

Для участия в экзаменах абитуриенты должны иметь при себе паспорт/удостоверение личности или оригинал новых водительских прав, а также разрешение абитуриента. Все документы должны быть предоставлены до указанного времени.

образование